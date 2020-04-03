Ташкент, , 09:38 — REGNUM Автомобильный транспорт в Ташкенте сократит объем вредных выбросов на 32,5 тыс. тонн в апреле, сообщили 3 апреля в пресс-службе управления экологии и охраны окружающей среды столицы Узбекистана.

Власти республики запретили водителям пользоваться личным автомобилем для профилактики распространения коронавируса. Всего в Ташкенте зарегистрировано около 460 тыс. автомобилей.

В управлении предположили, что если разрешение получат водители 10 тыс. автомобилей, а 450 тыс. транспортных средств останутся без движения, то за один месяц объем вредных выбросов сократится на 32,5 тыс. тонн. Всего каждый год автомобили выбрасывают в атмосферу 400 тыс. тонн вредных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 апреля в Узбекистане выявлен 221 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 25 человек, скончались — двое.

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