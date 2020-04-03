Тирана, , 09:42 — REGNUM Министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Видео-обращение Манастилиу было опубликовано 2 апреля албанским новостным агентством Telegrafi.

По ее словам, в Албании было проведено 1919 тестов на коронавирус, в результате которых выявлено 277 случаев заражения коронавирусом. 76 заболевших уже излечились. 16 человек стали жертвами заболевания.

Средний возраст заболевших COVID-19 в Албании — 50 лет. Среди заболевших — восемь несовершеннолетних.

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