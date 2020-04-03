Афины , 3 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Береговая охрана Греции выслала из страны 26 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию страны. Об этом 3 апреля сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, среди депортированных обратно в Турцию были выходцы из Афганистана, Сирии, Демократической Республики Конго и Центрально-Африканской Республики.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.
В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.
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