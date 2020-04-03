Кызыл, , 09:30 — REGNUM Введение режима самоизоляции и рейды для проверки его соблюдения породили в Туве новую волну фейков, которые распространяются в мессенджерах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В частности, сообщается об активизации мошенников, которые якобы под предлогом проверок берут с граждан штрафы в размере 500 рублей. Правоохранители отметили, что подобных фактов не зарегистрировано.

«Также в социальных сетях распространяется информация о том, что сотрудники ГИБДД проверяют салоны транспортных средств на наличие у граждан трех защитных масок, антисептических средств и паспортов, а за нарушения выписываются штрафы в размере 15 тысяч рублей», — сообщили в МВД, добавив, что это также не соответствует действительности.

Как отмечается, в настоящее время полицейские проводят с гражданами лишь разъяснительные беседы о необходимости соблюдения ограничительных мер. Между тем, ранее республиканские власти озвучили ряд мер по борьбе с нарушителями, возможно, одни из самых жёстких по стране.

Так, помимо запрета выходить из дома без необходимости, местным жителям также запретили передвигаться между муниципалитетами. Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Тувы Аяс Оюн даже пригрозил жителям лишением родительских прав, если их дети будут нарушать режим самоизоляции.

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