Новосибирск, , 09:30 — REGNUM Преподаватели Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) начали переводить телевизионные новости о пандемии коронавирусной инфекции на русский жестовый язык (РЖЯ).

«В связи с обострившейся ситуацией в мире, которая связана с распространением коронавируса, в России членами Сибирской ассоциации переводчиков русского жестового языка принято решение сделать доступным телевизионные новости для глухих граждан Новосибирска и Новосибирской области, — сообщается на сайте вуза. — Переводчики русского жестового языка НГТУ НЭТИ сейчас находятся дома, но в соответствии с современным законодательством России и рекомендациями Всемирной ассоциации переводчиков жестовых языков в чрезвычайных ситуациях осуществляют перевод телетрансляций на РЖЯ».Первый новостной сюжет с сурдопереводом доступен в группе социальной сети «ВКонтакте» «Сибирская ассоциация переводчиков».«Когда наш президент объявил о выходной неделе, в новостном сюжете не было субтитров, не говоря уже о переводе на РЖЯ. Для людей с ограниченными возможностями здоровья не было никакой информации, — прокомментировала заведующая лабораторией русского жестового языка НГТУ НЭТИ Ольга Варинова. — Глухие начали сами переводить при помощи голосовых переводчиков, но перевод был плохой. От жителей города начали поступать жалобы. У них возникают вопросы о карантине, о мерах безопасности во время пандемии, о введении системы штрафов. А ведь глухие являются точно такими же гражданами страны, и они имеют право на получение информации на доступном для них языке».