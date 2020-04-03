Майкоп, , 09:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступил 2 апреля с новым обращением к гражданам России в связи с пандемией коронавируса в мире. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя обращение президента, отметил, что увеличение нерабочих дней для соблюдения режима самоизоляции — вынужденная, но необходимая мера, которая позволит переломить ситуацию с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба главы РА.

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба Кремля

Президент в своём обращении отметил, что при принятии решений должны учитываться особенности субъектов. В Адыгее все решения будут приниматься и корректироваться в соответствии с объективной ситуацией в Адыгее и при согласовании с федеральным центром. Главным критерием принимаемых мер остается безопасность и здоровье граждан, подчеркнул Мурат Кумпилов.

«Сегодня нам как никогда важно сплотиться и действовать единой командой во главе с президентом РФ. Каждому региону, каждому муниципальному образованию, каждому поселению нужно объединить усилия и действовать сообща в борьбе с пандемией, строго следовать алгоритму, который предлагает федеральный центр. Уже сегодня мы видим, какие серьезные меры предпринимаются правительством РФ, чтобы смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Со своей стороны мы готовы их отрабатывать для выхода из сложившейся ситуации и прежде всего для оказания адресной помощи нашим жителям», — отметил Мурат Кумпилов.

Ранее по распоряжению главы Адыгеи создана комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики в республике. В ближайшее время на уровне региона будут сформированы предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, определены наиболее пострадавшие из-за ограничительных мер отрасли. Глава Адыгеи поручил ответственным ведомствам и муниципальным образованиям внимательно изучать каждое решение правительства РФ, вносить свои инициативы с учетом анализа ситуации в каждом муниципалитете.