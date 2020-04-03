Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области. Об этом 3 апреля заявили в региональном оперативном штабе.
Новые заболевшие COVID-19 — мужчина и женщина, вернувшиеся из Таиланда. Они изолированы в специальных боксах Брянской областной инфекционной больницы. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Медицинское учреждение полностью укомплектовано необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.
Таким образом на утро 3 апреля общее количество зарегистрированных случаев коронавируса на территории Брянской области достигло семи.