Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM Власти Ленинградской области подготовили к приему больных коронавирусом временный госпиталь на 130 мест, оборудованный на базе кардиологического диспансера Ленинградской областной клинической больницы на Полюстровском проспекте Санкт-Петербурга.

Всех пациентов кардиологического диспансера перевели в областную больницу, стационары межрайонных больниц Ленобласти или выписали. Тем временем временный госпиталь оснастили спецоборудованием, подводкой кислорода, 35 реанимационных коек обеспечены аппаратами ИВЛ и мониторами слежения за состоянием тяжелых пациентов.

«Кардиодиспансер стал госпиталем для лечения больных с коронавирусом. Здесь 100 коек с кислородом и ИВЛ, отделение реанимации и комнаты для отдыха персонала, так как работать придется в закрытом режиме», — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он также принял решение о дополнительных выплатах медикам, которые работают с больными коронавирусом, в размере среднего заработка — врачам, и 50% от среднего заработка — медсестрам.

Для врачей, медперсонала, а также сотрудников Роспотребнадзора и работников ветеринарной службы, которые участвуют в дезинфекции, Ленинградская область вводит бесплатный проезд на общественном транспорте.

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