Ставрополь, , 09:27 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановление, которое уточняет порядок выдачи специальных пропусков жителям в период действия режима обязательной самоизоляции. Документ дополняет положения ранее подписанного постановления главы региона, устанавливающего дополнительные ограничительные меры для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе губернатора.

Согласно новому постановлению, руководители организаций самостоятельно оформляют и выдают своим сотрудникам спецпропуска. При этом списки работников, которым они выданы, должны быть направлены в администрацию поселения или городского округа.

Индивидуальные предприниматели также самостоятельно оформляют и выдают спецпропуска людям, работающим по найму. При этом они должны направить эти спецпропуска в местную администрацию для проставления печати.

Жители Ставрополья, которых работодатели не обеспечивают спецпропусками, могут обратиться за ними в органы местного самоуправления по месту жительства, если им нужно покинуть дом по неотложной причине. Спецпропуска не нужны для того, чтобы обращаться за экстренной медицинской помощью, идти в ближайший магазин или аптеку, выносить мусор или выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

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