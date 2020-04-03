Ташкент, 3 апреля 2020, 09:22 — REGNUM Медики в Узбекистане обнаружили 16 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 221. От коронавируса вылечились 25 человек, двое скончались. С 1 апреля в областных центрах республики и Ташкенте введен режим самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков заявил, что власти республики не планируют проводить массовое тестирование на COVID-19.
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