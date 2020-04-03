Самара, , 09:26 — REGNUM Служба психологической помощи для граждан, которые находятся на самоизоляции, начала работу в Самарской области. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в службу может обратиться любой человек, кому необходимо услышать чей-то голос и понять, что есть люди, готовые выслушать и помочь психологически.

Для старшего поколения работают номера:

8 (800) 100−21−158

(846) 958−66−668

(846) 958−22−58

Несовершеннолетние могут позвонить по номеру 8(800) 2000−122.

Эти номера работают круглосуточно.

Совершеннолетние граждане могут позвонить по номеру 8 (846) 958-65-07 . Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 часов, а также в субботу с 9:00 до 12:00 часов. Отмечается, что сотрудник центра запишет на онлайн-консультацию к специалисту на удобное время, который выйдет на видеосвязь через Skype. Сообщается, что помощь является бесплатной, при этом своего имени можно не сообщать.

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