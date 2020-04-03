Самара, 3 апреля 2020, 09:26 — REGNUM Служба психологической помощи для граждан, которые находятся на самоизоляции, начала работу в Самарской области. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, в службу может обратиться любой человек, кому необходимо услышать чей-то голос и понять, что есть люди, готовые выслушать и помочь психологически.
Для старшего поколения работают номера:
8 (800) 100−21−158
(846) 958−66−668
(846) 958−22−58
Несовершеннолетние могут позвонить по номеру 8(800) 2000−122.
Эти номера работают круглосуточно.
Совершеннолетние граждане могут позвонить по номеру
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