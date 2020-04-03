Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Число выявленных зараженных коронавирусом в Грузии выросло. Обновленные данные утром 3 апреля разместили на сайте Stopcov.ge.

Сообщается, что общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в стране увеличилось до 148 человек. Стало больше также и случаев выздоровления, их число выросло до 27. Кроме того, по официальным данным, на карантине находится 5 550 человек, а в условиях стационара наблюдаются 281 пациент.

Напомним, в течение 2 апреля число случаев заболевания COVID-19 в Грузии выросло до 134. Выздоровевших на эту дату числилось 26.

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