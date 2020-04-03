Уфа, , 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю. Об этом 3 апреля он сообщил на совещании по коронавирусной инфекции в правительстве республике.

По его словам, введенные указом президента РФ нерабочие дни до 30 апреля не обсуждаются. Но необходимо понять и четко определить, какие предприятия в Башкирии будут работать, а какие — нет. И это нужно сделать очень срочно.

Радий Хабиров отметил, что второй вопрос, который висит в воздухе, это режим самоизоляции. Указ по этому поводу принят в Башкирии с открытой датой, поэтому руководство региона исходит из того, что самоизоляция действует как на текущей неделе, так и на следующей неделе. Необходимо настраиваться именно на это. При этом руководство региона будет принимать решения согласно ситуации.

По словам главы Башкирии, возможно, режим самоизоляции будет демократизирован.

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