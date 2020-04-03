Хабаровск, , 09:17 — REGNUM В Хабаровском крае ателье и пошивочные мастерские перешли на пошив защитных масок. Всего на сегодняшний день изготовлено более 13 тыс. изделий, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На сегодняшний день этот товар уже производят 48 ателье и ИП. Больше всего таких компаний в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Шьют маски и в других муниципалитетах края.

За одну неделю предприниматели изготовили более 13 тыс. масок. Только 2 апреля было пошито 3700 изделий. Стоимость одной такой маски варьируется от 40 до 250 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в ближайшие дни ждут очередную поставку масок из Москвы в количестве 1,5 млн штук. Также на острова централизованно поступит 2,5 тыс. литров антисептика для рук.