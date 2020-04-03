Рязань, , 09:14 — REGNUM Еврейский общинный центр Рязанской области «Хесед-Тшува», занимающийся оказанием социальных услуг людям, утратившим способность к самообслуживанию, продолжает оказывать помощь своим подопечным во время мер по самоизоляции из-за распространения коронавируса.

В рамках проекта «Патронаж пожилых и инвалидов: базовые основы и новые подходы» волонтеры центра обеспечивают таким гражданам уход на дому и доставляют им необходимые продукты и лекарства.

Также в центре работает социальная диспетчерская, принимающая заявки на социальное сопровождение.

Ранее проект «Патронаж пожилых и инвалидов: базовые основы и новые подходы» получил президентский грант в размере 2,4 млн рублей для оказания социальных услуг.