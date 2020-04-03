Омск, , 09:11 — REGNUM На утро 3 апреля в Омске зарегистрировано девять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, получены заключения лаборатории «Вектор».

В течение дня ожидаются анализы ещё одного человека.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 7439 омичей, 16 — в обсервации. С карантинного учёта сняты 2490 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске с 1 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса объявлен режим полной самоизоляции.

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