Тбилиси, , 09:13 — REGNUM В Грузии не будет такого, чтобы число случав заражения коронавирусом исчислялось сотнями в день. Такое заявление сделал 2 апреля директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, сообщает агентство Report.

«Число случаев инфицирования будет исчисляться десятками, а не сотнями», — сообщил медик журналистам. Он подчеркнул, что еще на раннем этапе распространения коронавирусной инфекции в стране был сделан прогноз, что число случаев заражения будет расти, но более низкими темпами, чем в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе объявила, что уже в апреле в стране будут выявлять сотни заболевших COVID-19 в день.

Напомним, в Грузии на утро 3 апреля было известно о 134 случаях заражения коронавирусом.

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