Москва, , 09:10 — REGNUM Жители России на фоне пандемии коронавирусной инфекции стали чаще покупать витамины и седативные препараты. Так, за три недели марта продажи седативных препаратов в аптеках страны выросли на 15% (11,4 млн упаковок) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, на которые ссылается RT.

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По информации аналитиков, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов, что на 31% больше, чем за такой же период прошлого года.

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Терапевт Людмила Лапа связала рост продаж этих препаратов с распространением информации о коронавирусной инфекции. При этом медик предупредила об опасности бесконтрольного приёма как успокоительных средств, так и витаминов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции сохраняется спрос на целый ряд аптечных товаров. Согласно исследованию сервиса Мегаптека.ру, в период с 20 января по 27 марта 2020 года спрос увеличился на маски, средства от простуды, противовирусные препараты, термометры, препараты для укрепления иммунитета и антисептики для рук.

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