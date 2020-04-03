Найроби, , 09:15 — REGNUM Еще два пациента скончались от COVID-19 в Кении, в то время как количество случаев заражения коронавирусом в восточноафриканской стране выросло до 110 по состоянию на вечер четверга, 2 апреля. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении во время брифинга в четверг, 2 апреля.

Министр Мутахи Кагве заявил, что двое погибших пациента находились в Найроби и Момбасе.

По данным министерства, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кении увеличилось до 110 после того, как тесты еще 29 человек дали положительный результат. Среди новых зараженных 28 граждан Кении и один гражданин ДР Конго, добавил Кагве.

Во время брифинга в министерстве также представили новую меру по сдерживанию распространения смертельного вируса. Кагве объявил, что все пользователи общественного транспорта должны будут носить маски. Он добавил, что в настоящее время планируется распространять маски для лица во всех округах страны по справедливым ценам.

Напомним, что первый летальный исход от коронавируса был подтвержден в Кении 26 марта 2020 года.