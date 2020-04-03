Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбургской области вдвое увеличено число сотрудников полиции, которые патрулируют улицы во время режима обязательной самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Патрулированием занимаются около 900 сотрудников полиции и Росгвардии, более 300 автопатрулей. Около 300 полицейских дополнительно задействуют для контроля за соблюдением режима самоизоляции граждан, а также для проведения разъяснительной работы с населением о соблюдении режима.

Напомним, в Оренбуржье с 1 апреля действует режим обязательной самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На 1 апреля полиция возбудила десятки административных дел за нарушение карантина и режима самоизоляции. В Роспотребнадзор направлено 110 протоколов по статье ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Кроме того, возбуждено семь дел части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», а десять дел касаются неповиновения законному распоряжению должностного лица Роспотребнадзора, Минздрава.