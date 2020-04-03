Тюмень, 3 апреля 2020, 09:05 — REGNUM Водка повышает шанс заболевания новым типом коронавируса, а имбирь и чеснок бесполезны в борьбе с пандемией. Заведующий инфекционным отделением Многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнёв по просьбе департамента здравоохранения Тюменской области развеял популярные мифы «народных средствах» против коронавируса COVID-19.
Социальные сети и мессенджеры наполнены советами о «народных средствах» против заражения новым типом коронавируса. К примеру, о том, что водка, чеснок, имбирь защищают от COVID-19.
Помимо этого, чудодейственные свойства против коронавируса приписываются соде: якобы раствор гидрокарбоната натрия замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении.
Денис Селезнёв предупреждает, что даже однократный приём содового раствора может повредить слизистую желудка и вызвать химический ожог.
Также Денис Селезнёв предупредил о смертельной опасности употребления против коронавируса двуокиси хлора. Он категорически не рекомендует принимать антибиотики «на всякий случай» — это «грозит формированием устойчивых штаммов и снижением резистентности».
Кроме того, десятисекундная задержка дыхания, пока не появится кашель, не является методом диагностики на COVID-19.