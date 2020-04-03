Тюмень, , 09:05 — REGNUM Водка повышает шанс заболевания новым типом коронавируса, а имбирь и чеснок бесполезны в борьбе с пандемией. Заведующий инфекционным отделением Многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнёв по просьбе департамента здравоохранения Тюменской области развеял популярные мифы «народных средствах» против коронавируса COVID-19.

Социальные сети и мессенджеры наполнены советами о «народных средствах» против заражения новым типом коронавируса. К примеру, о том, что водка, чеснок, имбирь защищают от COVID-19.

«Чрезмерное употребление алкоголя не только не способно «продезинфицировать» организм от коронавируса, но и повышает вероятность заболевания за счёт угнетения иммунной системы. Чеснок и имбирь могут быть полезны для улучшения общего состояния здоровья. Но защитить полностью от COVID-19 они не способны «, — опровергает популярный миф Деннис Селезнёв.

Помимо этого, чудодейственные свойства против коронавируса приписываются соде: якобы раствор гидрокарбоната натрия замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении.

Денис Селезнёв предупреждает, что даже однократный приём содового раствора может повредить слизистую желудка и вызвать химический ожог.

«Приём содового порошка на протяжении долгого времени может привести к повышению соляной кислоты и углекислого газа в организме. Изжога может усилиться, также вероятно вздутие живота. Ещё одна опасность — это нарушение кислотно-щелочного баланса крови, что только поспособствует снижению защитных сил организма», — отметил тюменский инфекционист.

Также Денис Селезнёв предупредил о смертельной опасности употребления против коронавируса двуокиси хлора. Он категорически не рекомендует принимать антибиотики «на всякий случай» — это «грозит формированием устойчивых штаммов и снижением резистентности».

Кроме того, десятисекундная задержка дыхания, пока не появится кашель, не является методом диагностики на COVID-19.

» Если бы всё было так просто, не требовались бы рентгеновские аппараты, компьютерные и магнитные томографы. Самым правильным решением при возникновении проблем со здоровьем будет звонок в свою поликлинику либо на станцию скорой помощи», — подытожил Денис Селезнёв.