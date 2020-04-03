Магас, , 09:05 — REGNUM В Ингушетию прибыли два грузовика с сахаром из Карачаево-Черкесии. Помощь братской республики была предоставлена по решению главы КЧР Рашида Темрезова, пишет интернет-газета «Ингушетия». Всего была получена тысяча мешков сахарного песка по 50 кг каждый. Их раздадут малоимущим семьям во всех населенных пунктах Ингушетии.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов выразил признательность и благодарность руководителю Карачаево-Черкесии за поддержку в сложный период, когда все субъекты вынуждены преодолевать кризис, вызванный коронавирусом.

Обратившись к своему коллеге из Карачаево-Черкесии на своей странице в Instagram, Калиматов пожелал жителям дружественной республики благополучия и процветания.

Напомним, Ингушетия и Карачаево-Черкесия остаются пока единственными субъектами СКФО, где нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.