Барнаул, , 09:01 — REGNUM Обращение президента России Владимира Путина к гражданам, заявившего о необходимости продления нерабочих дней, прокомментировал кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Он, в частности, отметил:

«Думаю, не ошибусь, сказав, что после событий 1991−1993 годов мы столкнулись с самым масштабным кризисом. И только от нас зависит, какими мы из него выйдем. Не сомневаюсь, что наши власти смогут эффективно мобилизовать страну «по вертикали». В конце концов именно мобилизационный сценарий всегда был близок и понятен российским политическим элитам. Но мне очень бы хотелось надеяться на то, что мобилизация будет проходить и «по горизонтали».

Вот почему нужно поддерживать и развивать все формы взаимодействия и взаимопомощи людей. Для начала это могут быть простые способы — договориться о дезинфекции подъезда, поделиться средствами защиты, помочь старикам и инвалидам сходить за продуктами, оказать благотворительную помощь людям, оказавшимся без средств к существованию, освободить на месяц от арендной платы.

А еще — позаниматься онлайн с детьми, провести консультацию, мастер-класс, помочь освоить новый вид деятельности. Предпринимателям также придется искать какие-то формы взаимодействия для выживания — надеяться на своевременную и адекватную помощь государства им вряд ли приходится. И чем больше форм подобной самоорганизации мы придумаем и реализуем, тем больше надежды на то, что из кризиса мы выйдем более сильными», — написал алтайский депутат в группе «Экспертный клуб Барнаула» в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 апреля, президент России Владимир Путин обратился к нации и раскатал, что пик коронавирусной эпидемии ещё не пройден, поэтому он видит необходимость в продлении нерабочих дней в России с 4 по 30 апреля 2020 года включительно. Соответствующий указ уже подписан.

Читайте также: Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля