Кито, , 09:02 — REGNUM Правительство Эквадора приступило к строительству специального лагеря для утилизации трупов, об этом 3 апреля сообщает Reuters.

Лагерь будет возведен в городе Гуаякиль, его назначение — утилизация тел людей, скончавшихся от инфекции, а также от иных причин.

Жители города жаловались на отсутствие возможности похоронить близких в условиях предпринятых правительством страны карантинных мер.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от инфекции скончались свыше 53 тыс. человек, число зараженных превысило 1 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На карантине в Горном Алтае находятся 165 человек