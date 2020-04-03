Москва, , 08:58 — REGNUM Жители России перечислили самые надежные способы сохранения денег в кризис. На первом месте выгодного способа вложений — покупка недвижимости (40%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: Эксперт разъяснил, как сохранить сбережения при обвале рубля

Также в тройку лидеров по надежной сохранности денег в кризис входят вклады в государственных банках (23%) и покупка золота или драгоценностей (21%).

Хранение денег в госбанках остается популярной формой сбережений. Граждане отмечают выгодность сбережений в рублях и в валюте (по 10%). К коммерческим банкам доверия меньше (9%).

Опрос проведен в марте 2020 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, лучший способ сохранить рублевые сбережения — покупка долгосрочных акций российских компаний.

Читайте также: Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля