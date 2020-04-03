Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:59 — REGNUM Начинающий предприниматель из поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО Темур Мелибоев в период самоизоляции жителей из-за распространения коронавируса решил развозить хлеб многодетным семьям и пожилым людям. Эту инициативу он анонсировал в вайбер-сообществе своего поселка.

Его предложение жители и руководители поселка восприняли с радостью и назвали поступком, достойным уважения. Сам Темур рассказал, что просто у него возникло желание сделать добро людям.

В северном поселке предприниматель живет с 2010 года и с тех пор работает в сфере торговли. Темур сообщил, что будет продолжать оказывать помощь в доставке хлеба в соответствии со сроками режима самоизоляции, установленными властями.