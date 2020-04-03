Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сделала прогноз, что в скором времени в стране ежедневно будут фиксироваться сотни зараженных коронавирусом. Об этом она заявила 2 апреля, сообщает агентство Report.

Глава минздрава считает, что количество заболевших COVID-19 в стране начнет сильно увеличиваться уже в апреле.

«Если сегодня у нас рост инфицированных исчисляется десятками, вероятно, что с середины или конца апреля будет 50, несколько сотен в день», — сообщила Тикарадзе журналистам.

Стоит отметить, что на утро 3 апреля в Грузии зафиксировано 134 случая заражения коронавирусом. В течение 2 апреля было выявлено 17 заболевших COVID-19.

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