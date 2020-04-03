Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM На территории Республики Алтай к настоящему времени нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на домашнем карантине здесь находятся 165 человек, прибывшие из-за границы. Все здоровы.

«Всего с 25 февраля сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай вручили вернувшимся в регион гражданам 427 постановлений, в том числе за истекшие сутки — четыре постановления», — добавили в правительстве.

На заражение здесь исследовали 647 человек. У всех результат был отрицательный.

Напомним, на территории республики с 31 марта действует режим самоизоляции. Жителям запрещено выходить из дома без необходимости.

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