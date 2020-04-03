Владивосток, , 08:51 — REGNUM В Приморье скончался пациент, которому ранее был поставлен диагноз коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Ещё два случая коронавируса выявлено в Приморье

О смерти первого в крае человека, больного коронавирусом, рассказал на своём Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Человек находился на излечении с 23 марта с диагнозом пневмония, болезнь протекала в тяжелой форме, врачи сделали всё, что было в их силах, однако, сегодня, 3 апреля, в полдень больной скончался», — сообщил губернатор.

Олег Кожемяко выразил свои соболезнования семье умершего, и призвал приморцев ответственно относиться к профилактическим мерам, которые реализуются в крае против распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.