Пермь, , 09:09 — REGNUM В Пермском крае ЗАО «Курорт Усть-Качка» сохраняет персонал. Руководство организации заявило о том, что нашло средства на выплату зарплаты и матпомощь своим работникам, сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Гендиректор курорта Сергей Постников отчитался врио губернатора Дмитрию Махонину о том, что организация приложила максимально возможные в настоящий момент в непростых условиях борьбы человечества с пандемией коронавирусной инфекции усилия для сохранения самого главного своего ресурса — персонала предприятия. «Проведенные мероприятия по поиску возможного кредитования курорта банковскими структурами, получение средств от наших партнеров, раньше договорных сроков исполнивших свои обязательства, несмотря на то, что они сами находятся в непростом экономическом положении, дали свои плоды», — говорится в письме на имя врио главы Пермского края.

Руководство курорта заявило, что в ближайшее время работники получат зарплату за март, все необходимые выплаты будут осуществляться в срок, особо нуждающимся работника окажут матпомощь в виде продуктовых наборов. Кроме того, достигнута договоренность об отсрочке оплаты жилищно-коммунальных платежей для работников курорта, чье жилье находится в фонде компании ООО «УК Усть-Качка Сервис», без начисления пени и штрафов. Сокращения персонала на период действия карантина не планируется.

Напомним, ранее курорт «Усть-Качка» оказался в центре внимания из-за кризисной ситуации, которая вывела работников на улицу с плакатами «#оставайсябезденег». Врио губернатора Дмитрий Махонин привел действия руководства курорта в сфере трудовых отношений в качестве примера недобросовестных действий работодателя и поручил правоохранительным органам провести проверку. Также проверку организовала прокуратура. Она проверяет соблюдение трудового законодательства. Руководителю организации вынесено предостережение.

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