Бердск, Новосибирская область, , 08:48 — REGNUM В Бердске, по данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, на карантине находится 274 человека, из них 62 ребёнка.

«По постановлению Роспотребнадзора состоит под наблюдением 168 человек. Самообратившихся граждан 106. Снято с карантина за сутки 23 человека», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что все находящиеся под наблюдением ежедневно осматриваются врачами. Их состояние удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на 10:00 (время местное) 3 апреля по-прежнему зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19. Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы.

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