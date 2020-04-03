Южно-Сахалинск, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Единственный островной регион России — Сахалинская область — останется в режиме самоизоляции до 30 апреля. Такое решение приняли власти региона, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.
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Работать будут медики, представители силовых структур, МЧС, а также производства, которые нельзя остановить, например, порты.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко особо подчеркнул необходимость оставаться на самоизоляции для людей 65 лет и старше.
Как сообщало ИА REGNUM, школьники Сахалина, отправленные на дистанционное обучение, получат свои школьные обеды сухим пайком.