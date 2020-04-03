Южно-Сахалинск, , 09:16 — REGNUM Единственный островной регион России — Сахалинская область — останется в режиме самоизоляции до 30 апреля. Такое решение приняли власти региона, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Читайте также: Коронавирус в России: регионы ужесточают ограничения — все новости

Работать будут медики, представители силовых структур, МЧС, а также производства, которые нельзя остановить, например, порты.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко особо подчеркнул необходимость оставаться на самоизоляции для людей 65 лет и старше.

«Ставлю задачу: людей старше 65 лет отправить на самоизоляцию. Это не рекомендация, это задача. Если информация о том, что такие люди нарушают режим, будет подтверждаться, будем принимать меры, — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники Сахалина, отправленные на дистанционное обучение, получат свои школьные обеды сухим пайком.