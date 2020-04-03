Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве ранее введённые ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, продлятся до 1 мая. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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«Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах», — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

Также до конца апреля запрещено посещение всех городских парков, усадеб и зон отдыха. Закрытыми на этот период останутся магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена.

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При этом работу в обычном режиме продолжат медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости, банки, а также непрерывно действующие организации —ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика, уточнил Собянин.

Что касается неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт, то срок их действия будет продлён после 1 мая 2020 года, при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 апреля, в ходе нового обращения к согражданам президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

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