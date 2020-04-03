Новоуральск, Свердловская область, , 08:49 — REGNUM В Новоуральске (Свердловская область) закрыли въезд и выезд из-за мер по защите от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Решение принял глава Новоуральска Владимир Цветов.

В городе вводится «особый порядок» для прибывающих и выбывающих граждан.

«С этого времени в рамках неукоснительного соблюдения всеми гражданами режима самоизоляции начнут действовать ограничения по их передвижению за пределы Новоуральска и въезда в наш город», — заявил чиновник.

Гражданам разрешат выезжать на работу или с работы, для этого нужно будет предъявлять справку организации или разрешение, выданное мэрией. Также ограничения не коснутся представителей органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим самоизоляции. Подтверждено 38 случаев COVID-19.

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