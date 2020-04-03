Майкоп, , 08:44 — REGNUM Один из пяти жителей Адыгеи, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, идет на поправку. Состояние остальных четырех пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 также не вызывает серьезных опасений у медиков, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе главы и правительства республики.

«Первый пациент, у которого была диагностирована инфекция, идет на поправку. Один больной находится в средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме», — сказано в сообщении.

Напомним, с 31 марта в Адыгее для предотвращения распространения коронавируса действует режим полной самоизоляции. Жителям региона запрещено покидать дома без острой необходимости. Исключения составляют случаи, когда людям требуется экстренная медицинская помощь, необходимо купить продукты или лекарства, вынести мусор, а также нужно быть на работе, если производство не приостановлено.

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