Владикавказ, , 08:41 — REGNUM В Северной Осетии выявлены 39 человек, которые нарушили объявленный в республике режим полной самоизоляции. За нарушение их привлекли к административной ответственности, сообщили в управлении МВД по региону.

Помимо этого, сотрудники полиции раздали около 3000 уведомлений гражданам, вернувшимся из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Вместе с другими органами власти полицейские ведут просветительско-предупредительную деятельность по предупреждению заражения коронавирусом. Было роздано более 23 тыс. памяток с рекомендациями управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии на 2 апреля было подтверждено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

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