Найроби, , 08:43 — REGNUM Власти Кении приняли меры против переполненности тюрем, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на свой источник.

По словам главного регистратора судебных органов Кении Анны Амади, в рамках принятых мер в разных частях страны были освобождены 4800 заключенных.

По ее словам, многие из судебных заседаний, в ходе которых было принято решение о досрочном освобождении заключенных, проводились по видеосвязи через Skype и Zoom.

«На первый план мы выдвинули освобождение многих людей из тюрьмы, особенно тех, кто совершил мелкие правонарушения», — сказала она в интервью CNN.

Она добавила, что заключенных освободили из всех 39 тюрем страны.

Напомним, что ранее в Кении были выявлены 110 случаев заражения коронавирусом. В рамках мер по борьбе с его распространением президент страны Ухуру Кеньятта ввел комендантский час. Первый случай заражения коронавирусом в Кении был выявлен 12 марта, и с тех пор в стране были приостановлены все спортивные мероприятия, религиозные собрания под открытым небом и все основные мероприятия, предполагающие массовое скопление людей.