Биробиджан, , 08:41 — REGNUM В Еврейской автономной области идёт плановая работа по дезинфекции объектов инфраструктуры и подъездов жилых домов, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

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Специальными рецептурами обрабатываются практически все общественные места: автобусные остановки, автозаправки, общественные помещения, перекрёстки улиц и даже площади. Управляющие компании ведут обработку подъездов жилых домов при помощи хлорсодержащих жидкостей.

«Всех граждан, проживающих на территории Октябрьского района, призываем соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу только в случае крайней необходимости», — подчеркнул руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов.

Как сообщало ИА REGNUM, у трёх жителей Еврейской автономии был диагностирован коронавирус.