Москва, , 08:39 — REGNUM Роспотребнадзор призал граждан во время пандемии коронавируса поводить дезинфекцию у себя дома. При дезинфекции нужно применять антисептики и мыло, сообщили в ведомстве.

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Тщательно следует обработать антисептиком, дверные ручки, выключатели, ручки шкафов, спинки стульев, письменные и журнальные столы, бытовую технику, кухонные столешницы.

Также с помощью средств на основе хлора необходимо продезинфецировать унитаз, ванну, душевую кабину, биде, раковины, зубные щетки, расчески и пр. После обработки всех предметов и поверхностей обязательное нужно вымыть руки с мылом.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор призвал граждан не закупать продукты питания впрок.

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