Москва, , 08:48 — REGNUM Более 43 тысяч волонтеров и 4,8 тысяч компаний, объединений и частных лиц присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, запущенной 21 марта.

Большинство из 4805 организаций, пожелавших оказывать услуги гражданам, нуждающимся в помощи в период борьбы с распространением коронавируса, вызвались осуществлять перевозки. Таких партнеров набралось более двух тысяч.

На втором месте находится оказание психологических услуг — 885 заявок. Около 600 заявок организации подали на поставку продуктов. Также в перечне наиболее массовых услуг, которые оказывать партнеры, находятся юридические консультации, обеспечение дистанционного обучения, медицинские и информационные услуги.

Около 270 участников сообщили, что готовы выделить денежные средства для борьбы с распространением коронавируса.

Среди организаций, ставших партнерами акций, имеются крупные корпорации. Так, Сбербанк запустил горячую линию психологической поддержки. Автоконцерн BMW предоставил волонтерам для перемещений 16 машин. Coca-Cola поставляет напитки в десять региональных штабов волонтеров.

Акция, объединившая вместе гигантские корпорации и простых людей, показывает, что добро и отзывчивость в нашей стране свойственна многим людям и организациям.

Во всех регионах страны работают штабы добровольцев, которые оказывают помощь пожилым и одиноким людям в покупках еды и лекарств и мелких бытовых услугах, которые сложно выполнить в период самоизоляции. Координацией работы добровольческих штабов занимаются Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров.

На сайте мывместе2020. рф зарегистрировалось уже 43 196 добровольцев. Перед тем, как привлечь их к работе, анкеты волонтеров проверяются. После этого их инструктируют по техничке безопасности и проводят онлайн-обучение по помощи пожилым людям. По завершению этих необходимых процедур волонтеры начинают отрабатывать заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200−34−11.

По состоянию на 2 апреля, в колл-центр поступило 237 552 звонка, из которых сформировано 31 188 заявок и проработано более 25 тысяч обращений.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.