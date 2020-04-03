Кемерово, , 08:27 — REGNUM В Кемеровской области, по данным оперативного штаба, новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В инфекционной больнице лечение продолжает один пациент с подтверждённым диагнозом. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Под наблюдением врачей сейчас также находятся четыре пациента с подозрением на COVID-19. Они изолированы.

ИА REGNUM сообщало, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что все меры профилактики в регионе должны соблюдаться несмотря на стабильную ситуацию и отсутствие новых случаев заражения.

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