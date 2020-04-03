Махачкала, , 08:31 — REGNUM Больше половины жителей Дагестана, заразившиеся коронавирусной инфекцией нового типа, прибыли в республику из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По состоянию на 08:30 утра 3 апреля в Дагестане зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших семеро детей и четыре человека старше 65 лет. Еще десять жителей с предварительным положительным тестом ожидают окончательных результатов.

В ходе заседания оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов сообщил, что 14 человек из заболевших прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Среди них Великобритания, Германия, Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты.

«При обследовании контактных лиц выявлены 36% заболевших. На сегодняшний день установлено три домашних очага и один очаг по работе. Все лица в рамках этих очагов обследованы, положительные пробы либо уже подтверждены, либо направлены на подтверждение. В очагах проведена дезинфекция», — добавил Павлов.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов со своей стороны сообщил, что 13 человек, заразившиеся коронавирусом, проживают в Махачкале. В городе Каспийске восемь заболевших, три случая заражения зафиксированы в Левашинском районе (это члены одной семьи) и один инфицированный установлен в Кизлярском районе.