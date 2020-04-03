Южно-Сахалинск, 3 апреля 2020, 08:28 — REGNUM Сахалинские школьники, отправленные на дистанционное обучение, получат свои школьные обеды и завтраки сухим пайком, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Читайте также: Коронавирус в России: регионы ужесточают ограничения — все новости
Продовольственные наборы получат семьи с детьми. Всего в регионе планируется выдать 28 тыс. таких наборов.
Также в правительстве области заверили, что все серверы и мощности «Сетевого города» готовы к началу дистанционного обучения детей, проблем с этим в региональном минобразования не ожидают.
Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Минобороны России помогают дезинфицировать общественные пространства на Сахалине.