Южно-Сахалинск, , 08:28 — REGNUM Сахалинские школьники, отправленные на дистанционное обучение, получат свои школьные обеды и завтраки сухим пайком, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Продовольственные наборы получат семьи с детьми. Всего в регионе планируется выдать 28 тыс. таких наборов.

Также в правительстве области заверили, что все серверы и мощности «Сетевого города» готовы к началу дистанционного обучения детей, проблем с этим в региональном минобразования не ожидают.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Минобороны России помогают дезинфицировать общественные пространства на Сахалине.