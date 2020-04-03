Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что работа рынков на территории Грузии запрещена, и нарушители этого закона будут наказаны. Такое заявление глава грузинской столицы сделал 2 апреля, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Каладзе ответил на вопрос журналиста, разрешается ли работать аграрному базару.

«Деятельность всех таким базаров, рынков запрещена. Если такая деятельность продолжится, соответствующие службы будут штрафовать», — ответил мэр Тбилиси.

Он уточнил, что, согласно действующим законам, работа рынков и базаров должна быть приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии до 21 апреля действует строгий карантин, введен режим чрезвычайного положения. Жителям страны запрещено выходить на улицы без крайней необходимости или собираться более, чем по 3 человека. Приостановлена работа предприятий, кроме социально важных.

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