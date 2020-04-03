, 08:25 — REGNUM Пять тысяч медицинских масок и 150 тысяч рублей на борьбу с коронавирусом подарил городу китайский предприниматель, работающий на территории Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Как рассказали в мэрии, помощь была передана в офис Общероссийского народного фронта. Полученные маски будут переданы службам и организациям, сотрудники которых продолжают работать в условиях режима повышенной готовности.

«Это уже не первый раз, когда китайские друзья оказывают помощь и поддержку амурчанам. Маски уже передавали народное правительство района Айгунь, народное правительство города Хэйхэ, горком КПК города Хэйхэ, планирует помочь и народное правительство города Харбин», — отметили в мэрии Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, в приамурском городе Белогорск развёрнут инфекционный госпиталь, способный принять десять больных коронавирусной инфекцией, протекающей в тяжёлой форме.