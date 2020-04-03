Форт-Лодердейл, США, , 08:21 — REGNUM Третий круизный лайнер — Coral Princess, на борту которого находятся зараженные коронавирусом пациенты, направился к побережью американского штата Флорида, 2 апреля сообщает газета Miami Herald.

На лайнере находятся почти две тысячи человек, 12 из них — заболели COVID-19. Их поместили на карантин. В порт Флориды судно должно прибыть 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в порту города Форт-Лодердейл пришвартовались и готовятся к высадке круизные лайнеры Zaandam и Rotterdam. На обоих суднах находятся пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В США прибыли еще два лайнера с больными коронавирусом