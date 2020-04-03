Бангкок, , 08:22 — REGNUM В министерстве здравоохранения Таиланда за сутки подтвердили 103 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 3 апреля сообщает Reuters со ссылкой на данные ведомства.

Так, общее число инфицированных в стране достигло 1 тыс. 978 человек, число смертей достигло 19 человек, увеличившись на четыре человека за прошедшие сутки.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции начала распространяться из китайского Уханя в декабре 2019 года, с тех пор число зараженных в мире превысило 1 млн человек, число скончавшихся — 53 тыс. человек.

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