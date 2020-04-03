Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Соединённых Штатах достигло 244 678 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что на данный момент в стране выздоровели более 9 тыс. заразившихся новым коронавирусом.

Ранее в порт американского города Форт-Лодердейл в штате Флорида зашли на стоянку два круизных лайнера, на которых находятся пациенты болеющие коронавирусной пневмонией.

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