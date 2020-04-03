Багдад, , 08:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирака подтвердили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 3 апреля, говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, общее число инфицированных в стране составило 772 человека, от коронавируса также скончались 54 человека. В Иракском Курдистане число зараженных достигло 190 человек, двое умерли.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была обнаружена в китайском Ухане, после чего она распространилась на всю планету. На сегодняшний день число инфицированных превысило 1 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске в режиме самоизоляции снизился пассажиропоток