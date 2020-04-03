Омск, , 08:03 — REGNUM После объявления режима самоизоляции в Омске снизился пассажиропоток, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

По данным омского департамента транспорта, по состоянию на 1 апреля пассажиропоток в городе снизился на 86% от обычного дневного значения.

Выпуск муниципального транспорта в Омске снижен на ¾. Ряд маршрутов отменён до окончания режима самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса с 1 апреля введён режим особой самоизоляции.

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